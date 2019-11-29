Гурбан Гурбанов: Не надо сравнивать Ла Лигу Испании и Премьер-лигу Азербайджана

"Поздравляю соперника. Очень хотелось набрать, как минимум, одно очко. К сожалению, не удалось. Я доволен всеми".

Как передает откомандированный в Испанию сотрудник Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после поражения в матче 5-го тура группы A Лиги Европы по футболу от испанской "Севильи" (0:2).

Далее 47-летний специалист сказал: "Нужно готовиться к следующим матчам. Впереди у нас встреча в премьер-лиге, а затем заключительная игра в группе ЛЕ в Баку. Должны постараться завершить турнир на высоком уровню.

В первом тайме играли внимательно и дисциплинированно. Но после перерыва стали допускать ошибки. Порой соперник вынуждал ошибаться. Это игра была важна. На команде лежала большая ответственность. От этого иногда и случаются ошибки.

Я всегда говорил, что не хочу обсуждать судейство. Иногда симпатии арбитра были на стороне "Севильи". И не только в эпизоде с неназначенным пенальти. Бывает, что к маленьким командам так относятся. В любом случае, мы должны смириться с судейскими решениями.

По футбольным меркам у нас маленькая страна. Для воспитания футболистов должен быть большой опыт. Не надо сравнивать Ла Лигу Испании и чемпионат Азербайджана. Тут структура поставлена много лет назад. У нас после восстановления независимости не так много опыта накопилось. В будущем, хочется верить, что и в Азербайджане появятся такие игроки, как Брайан Хилле.

По поводу Асмира Беговича, то его контракт рассчитан до конца года. Хотели бы, чтобы он остался. Но есть обстоятельства, которые не зависят от нас. Подождем до конца года".