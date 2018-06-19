Гурбан Гурбанов: Нам попался самый трудный и неожиданный соперник

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Мы столкнемся с очень трудным соперником и сыграем с ним как в матче плей-офф".

Как сообщает Report, главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов рассказал о словенской "Олимпии", с которой сыграет команда во время классификационного раунда Лиги чемпионов.

46-летний специалист отметил, что с сегодняшнего дня они начнут анализировать люблянскую команду: "Мы постараемся максимально подготовиться перед игрой и сделать все возможное, чтобы пройти в этом раунде. Нам попался самый трудный и неожиданный соперник".

Отметим, что первый матч состоится 10-11 июля в Любляне, ответная встреча - 17-18 июля в Баку.