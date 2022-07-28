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Гурбан Гурбанов: Мы многого достигли в матче с "Цюрихом" 

Гурбан Гурбанов: Мы многого достигли в матче с "Цюрихом"  "Я хочу поздравить своих футболистов. Хотя первые минуты прошли не так, как мы ожидали, позже мы пришли в себя и провели матч так, как задумывали. В конце концов мы пропустили еще один удар и снова собрались. Это меня очень обрадовало".
Футбол
28 июля 2022 г. 19:49
Гурбан Гурбанов: Мы многого достигли в матче с Цюрихом 

"Я хочу поздравить своих футболистов. Хотя первые минуты прошли не так, как мы ожидали, позже мы пришли в себя и провели матч так, как задумывали. В конце концов мы пропустили еще один удар и снова собрались. Это меня очень обрадовало".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов журналистам в аэропорту Гейдара Алиева после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА со швейцарским "Цюрихом" (2:2).

50-летний специалист сказал, что такие игры развивают его команду: "Это еще раз показало, что в футбол играют до финального свистка, и мы должны бороться до конца, доверять друг другу. Мы многого достигли в матче с "Цюрихом". Это будет полезно для нашего будущего".

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Версия на английском языке Gurban Gurbanov: “We got a lot from the match against Zurich”
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Bəzən referiyə etirazları taktiki gediş kimi edirdim"

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