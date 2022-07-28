Гурбан Гурбанов: Мы многого достигли в матче с "Цюрихом"

"Я хочу поздравить своих футболистов. Хотя первые минуты прошли не так, как мы ожидали, позже мы пришли в себя и провели матч так, как задумывали. В конце концов мы пропустили еще один удар и снова собрались. Это меня очень обрадовало".

"Я хочу поздравить своих футболистов. Хотя первые минуты прошли не так, как мы ожидали, позже мы пришли в себя и провели матч так, как задумывали. В конце концов мы пропустили еще один удар и снова собрались. Это меня очень обрадовало".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов журналистам в аэропорту Гейдара Алиева после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА со швейцарским "Цюрихом" (2:2).

50-летний специалист сказал, что такие игры развивают его команду: "Это еще раз показало, что в футбол играют до финального свистка, и мы должны бороться до конца, доверять друг другу. Мы многого достигли в матче с "Цюрихом". Это будет полезно для нашего будущего".