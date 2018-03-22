Гурбан Гурбанов: Мы должны стараться, чтобы наши футболисты нацеливались на результат в каждой игре

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоится наша первая встреча. Каждый футболист серьезно готовится к игре. С некоторыми игроками мы проведем индивидуальные беседы, донесем до них свои мысли. Я считаю, что в этом есть необходимость.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер национальной сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча со сборной Беларуси, которая состоится 23 марта на Бакинском олимпийском стадионе.

Также 46-летний специалист ответил на вопросы журналистов.

- Как себя чувствуют легионеры? Мы сможем увидеть Араза Абдуллаева в стартовом составе?

- В целом, не плохо. Есть большая вероятность того, что Араз Абдуллаев выйдет на поле в стартовом составе.

- Как вы относитесь к системе VAR?

- Я всегда был сторонником этого. Во время матчей допускались ошибки, права некоторых команд были попраны. Поэтому я поддерживаю применение этой системы (система видеопомощи арбитрам – ред.) и на чемпионате, и во время игр национальной команды.

- Такие футболисты как Рамиль Шейдаев, Махир Мадатов выступают в составе национальной сборной U-21. Учитывая, что возглавляемый Рашадом Садыговым коллектив выступит в отборочном этапе Чемпионата Европы, пошли ли вы на какие-либо уступки?

- Вероятность того, что эти футболисты сыграют, была мала. В этой позиции я хочу испытать других футболистов. В предстоящих двух играх мы дадим шанс для более близкого ознакомления с футболистами.

- Для вас есть разница между отборочным этапом Лиги наций и Чемпионата Европы?

- Это – разные турниры. Никакого соперника я не считаю слабым. Те сборные, которые мы считаем слабыми, на самом деле намного сильнее, чем мы думаем. Каждая команда может завевать успех в Лиге Наций. Мы должны стараться, чтобы в каждой игре футболисты национальной сборной были нацелены на результат. Если этого не будет, не будет и результата. В обеих соревнованиях у нас есть шанс. Я хочу, чтобы наши футболисты знали, что значат эти игры для Азербайджана. Вне зависимости от того, какой это турнир, если мы сыграем без желания, от этого не будет никакой пользы.

- Где провести игры национальной сборной – на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова или на Bakcell Arena?

- Раньше и я не совсем положительно относился к игре "Карабаха" в Лиге чемпионов на Бакинском олимпийском стадионе. Но затем я более близко ознакомился с ареной. Также стало ясно, что проблем, связанных с прибытием большого числа болельщиков, не возникает. Бакинский олимпийский стадион отвечает мировым стандартам. Я не вижу какой-либо проблемы. Я чувствую, что и футболисты привыкли к стадиону. Может быть, что в будущем мы рассмотрим проведение матчей на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

- Аяза Гулиева позвали в российскую сборную U-21. Можно ли и его, как Рамиля Шейдаева, включить в состав национальной сборной Азербайджана?

- Было бы неправильно что-либо говорить об этом. Все игроки в поле нашего внимания. Мы не будем сторониться включения в состав команды футболиста, который может быть полезен национальной сборной. Если понадобится, мы встретимся с теми, с которыми сочтём нужным это сделать.

- Даже после вашего назначения главным тренером национальной сборной, в юниорские команды все еще приглашаются национализированные футболисты. До каких пор будет продолжаться такая тенденция?

- Все страны нуждаются в хороших футболистах. Можно увидеть граждан других стран в разных сборных. Мы тоже стараемся взрастить своих игроков. Но пока что мы не полностью страна футбола. Хотя мы и интересуемся иностранными футболистами, не упускаем из вида и своих. И тех, кто здесь, мы тоже имеем в виду. Мы стараемся привлекать в сборные хороших футболистов.