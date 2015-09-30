​Гурбан Гурбанов: Мы будем играть против профессиональной команды

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Мы будем играть против уважаемой нами и профессиональной команды. "Андерлехт" постоянно славился своими трансферами. Не случайно, что из этой команды в другие клубы переходили очень знаменитые футболисты".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, проведенной с бельгийским "Андерлехт" перед групповым матчем Лиги Европы.

По словам 43-летнего специалиста, против подобного соперника нужно быть очень внимательным, так как он обладает профессиональными футболистами, способными решить судьбу игры: "Приезд в Баку такой команды, как "Андерлехт", является толчком к прогрессу нашего футбола. Каждый наш игрок осознает, что должен быть очень ловким. Мы сделаем все возможное для получения результата. Эта игра станет хорошей возможностью для повышения профессионализма футболистов. Верю, что они сделают все, что в их силах".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Андерлехт" запланирован на 1 октября в 22:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Напомним, что завтрашняя игра станет для Гурбана Гурбанова 50-м матчем в еврокубках в качестве главного тренера.