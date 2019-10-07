Гурбан Гурбанов: "Меня вывели из себя две желтые карточки"

"Поздравляю ребят с победой. У нас сейчас тяжелый график – играем и в чемпионате, и в Лиге Европы. Сегодня игроки смотрелись очень активными, за что им благодарен. Непростая была победа. "Сабах" вышел на игру с большим желанием. Главное, что мы взяли три очка".

Как сообщает Report, вот так прокомментировал победу в матче VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским "Сабахом" (2:0) главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

"У наших ворот были опасные эпизоды. Порой защитники отрабатывали, а порой и вратарь", - отметил Г.Гурбанов.

Он также подчеркнул, что у Махира Эмрели опухла пятка. "Состояние не самое хорошее. Завтра точно узнаем, как обстоят дела. Не хотелось бы, чтобы он получил травму. Но должны быть готовы к такому".

"По поводу судейства, то я не выражал претензий на протяжении матчи. Меня вывели из себя две желтые карточки, показанные арбитром в начале матча", - заявил наставник "Карабаха".

Он прокомментировал также слухи об интересе к нему московского "Спартака": "Кажется была информация, что они уже нашли себе нового главного тренера. Давайте не уделять внимание подобным новостям".