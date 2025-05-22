Грузия обыграла ОАЭ на ЧМ по мини-футболу в Баку

Грузия обыграла ОАЭ на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Грузии обыграла команду ОАЭ на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку.

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