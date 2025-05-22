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Грузия обыграла ОАЭ на ЧМ по мини-футболу в Баку

Грузия обыграла ОАЭ на ЧМ по мини-футболу в Баку Сборная Грузии обыграла команду ОАЭ на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку.
Футбол
22 мая 2025 г. 21:50
Грузия обыграла ОАЭ на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Грузии обыграла команду ОАЭ на Чемпионате мира по мини-футболу в Баку.

Как сообщает Report, матч группы G состоялся на Национальной арене гимнастики.

Седьмая встреча второго дня мундиаля завершилась победой грузинской национальной команды со счетом 2:0.

Отметим, что в сегодняшних играх Испания одолела Гану (3:0), Индонезия - Коста-Рику (1:0), Чехия - Аргентину (2:1), Польша - Казахстан (2:1), Босния и Герцеговина - США (4:2). В матче Черногория - Таиланд победитель не определился - 1:1.

ФОТО: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan millisi Bakıda keçirilən dünya çempionatında BƏƏ-ni məğlub edib

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