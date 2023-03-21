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Гризманн может уйти из сборной Франции

Гризманн может уйти из сборной Франции Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за выбора нового капитана в национальной команде.
Футбол
21 марта 2023 г. 19:03
Гризманн может уйти из сборной Франции

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за выбора нового капитана в национальной команде.

Как передает Report, об этом сообщает Onze Mondial.

Форвард остался недоволен решением главного тренера команды Дидье Дешама назначить капитаном менее опытного Килиана Мбаппе. Сам же Гризманн будет вице-капитаном национальной команды. В отличие от Мбаппе он на протяжении девяти лет представляет сборную Франции, в то время как игрок "Пари Сен-Жермен" вызывается в команду с 2017 года.

Также на решение Гризманна может повлиять уход из национальной команды ветеранов — Уго Льориса и Рафаэля Варана.

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