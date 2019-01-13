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    Григорчук прокомментировал возвращение Алмейды в "Карабах"

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Главный тренер "Астаны" (Казахстан) Роман Григорчук прокомментировал возвращение футболиста сборной Азербайджана Ричарда Алмейды в "Карабах".

    Как сообщил Report украинский специалист, он сожалеет о том, что 30-летний бразилец покинул столичный клуб.:

    "Сожалею, что не смог долго работать с Алмейдой. Он очень хороший игрок, которого я уважаю. Жаль, что больше не сможем работать вместе. Но я уважаю его выбор и желаю ему удачи".

    Отметим, что Ричард Алмейда примкнул к лагерю "Карабаха", который покинул в конце прошлого сезона.

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