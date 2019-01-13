Григорчук прокомментировал возвращение Алмейды в "Карабах"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Главный тренер "Астаны" (Казахстан) Роман Григорчук прокомментировал возвращение футболиста сборной Азербайджана Ричарда Алмейды в "Карабах".

Как сообщил Report украинский специалист, он сожалеет о том, что 30-летний бразилец покинул столичный клуб.:

"Сожалею, что не смог долго работать с Алмейдой. Он очень хороший игрок, которого я уважаю. Жаль, что больше не сможем работать вместе. Но я уважаю его выбор и желаю ему удачи".

Отметим, что Ричард Алмейда примкнул к лагерю "Карабаха", который покинул в конце прошлого сезона.