Григорчук: "Не припоминаю за всю жизнь такой проведенной игры"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер "Габалы" Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после поражения от "Нефтчи" в XVIII туре Премьер-лиги Топаз.

Как передает Report, украинский специалист высказал свое мнение по поводу матча.

"Испытываю очень неприятные чувства. После игры я сказал команде, что мы должны справиться с этим. Сегодня мы сами подарили два гола сопернику. Не припоминаю за всю жизнь такой проведенной игры. У нас были потери, сегодня еще и получили красную карту, и Руслан Гурбанов травмировался. Возможно, у него перелом. Но не хочу приводить это как оправдание. Сегодня была футбольная атмосфера, на трибунах было много болельщиков. Жаль, что не сумели порадовать их победой", - заявил Григорчук.