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    Гол Тотти вывел "Рому" в 1/2 финала Кубка Италии по футболу - ВИДЕО

    Команда Лучано Спаллетти сыграет против Лацио

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Рома" обыграла "Чезену" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд турнира.

    Как передает Report, таким образом, определились все участники стадии полуфинала Кубка Италии сезона-2016/17.

    Голы в матче забили Эдин Джеко (68-я минута) и Франческо Тотти (90, с пенальти). У "Чезены" отличился Лука Гарритано (73).

    Тотти, который не забивал с 25 сентября 2016 года, впервые отличился в 40-летнем возрасте.

    В полуфинале, который состоит из двух матчей, команда Лучано Спаллетти сыграет против "Лацио". Первая игра, в которой "Рома" будет хозяином поля, состоится 1 марта, ответная - 5 апреля.

    В другом полуфинале встретятся "Наполи" и "Ювентус", 1 марта встреча пройдет в Турине, 5 апреля - в Неаполе.

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