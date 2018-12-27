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    Гол Роналду помог "Ювентусу" избежать поражения в матче с "Аталантой"

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В матче 18-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала туринский «Ювентус».

    Как передает Report, встреча команд состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.

    На 2-й минуте туринцы вышли вперёд — защитник «Аталанты» Берат Джимсити отправил мяч в свои ворота. На 24-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу нападающего Дувана Сапаты. На 53-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Ювентуса» Родриго Бентанкуру, после чего туринцы остались в меньшинстве. Спустя три минуты Сапата оформил дубль в этой встрече. На 78-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь сравнял счёт и спас свою команду от поражения.

    «Ювентус» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Аталанта» (25) — на седьмом месте в таблице Серии А.

    В параллельных матчах 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» уверенно обыграл в гостях «Болонью» со счётом 2:0, «Фиорентина» уступила «Парме» (0:1), «Кальяри» одолел «Дженоа» (1:0), а «Сампдория» обыграла «Кьево» (2:0).

    Италия - Серия А. 18-й тур

    "Аталанта" – "Ювентус" - 2:2

    Голы: 0:1 – Джимсити – 2 (автогол), 1:1 – Сапата – 24, 2:1 – Сапата – 56, 2:2 – Роналду – 78

    Удаления: нет – Бентанкур, 53

    "Болонья" – "Лацио" - 0:2

    Голы: 0:1 – Рамос – 30, 0:2 – Лулич – 89

    "Фиорентина" – "Парма" - 0:1

    Гол: 0:1 – Инглезе – 45+1

    Удаления: Уго, 65 – нет

    "Сампдория" – "Кьево" - 2:0

    Голы: 1:0 – Квальярелла – 47, 2:0 – Рамирес – 59

    "Кальяри" – "Дженоа" - 1:0

    Гол: 1:0 – Фариас – 45+3

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