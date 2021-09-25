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Гол Мальдини помог "Милану" обыграть "Специю" и возглавить Серию А

Гол Мальдини помог "Милану" обыграть "Специю" и возглавить Серию А В матче 6-го тура итальянской Серии А "Милан" переиграл "Специю".
Футбол
25 сентября 2021 г. 19:39
Гол Мальдини помог Милану обыграть Специю и возглавить Серию А
Даниэль Мальдини

В матче 6-го тура итальянской Серии А "Милан" переиграл "Специю".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Альберто Пикко" в Специи и завершилась со счетом 2:1.

На 48-й минуте первый гол в матче забил 19-летний нападающий "Милана" Даниэль Мальдини, ему ассистировал Пьер Калюлю. Этот мяч стал для Даниэля дебютным за россонери. Напомним, его отец, Паоло Мальдини вместе с голкипером "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведенных матчей - на их счету по 647 матчей.

На 80-й минуте Даньеле Верде сравнял счет, голевую передачу отдал Симоне Бастони. Спустя шесть минут Браим Диас вновь вывел гостей вперед.

"Милан" в шести матчах набрал 16 очков и возглавил таблицу Серии А. "Специя" (4) - на 17-м месте.

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