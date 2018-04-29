Гол и голевой пас Швайнштайгера помогли "Чикаго" вырвать ничью в концовке - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ «Чикаго Файр» на выезде сыграл вничью с «Торонто» в восьмом туре MLS со счётом 2:2.

Как передает Report, в составе «Чикаго» голом и результативным пасом отметился бывший игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.

Также стоит отметить, что на 38-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Торонто» немецкий полузащитник не реализовал пенальти.

В составе хозяев голевой передачей отметился бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Себастьян Джовинко.

«Торонто» сыграл 6 матчей и занимает последнее место в Восточной конференции, «Чикаго» — седьмой.