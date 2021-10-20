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Глобальный саммит ФИФА пройдет в декабре  

Глобальный саммит ФИФА пройдет в декабре   Глобальный саммит Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 20 декабря в режиме видеоконференции.
Футбол
20 октября 2021 г. 21:40
Глобальный саммит ФИФА пройдет в декабре  

Глобальный саммит Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 20 декабря в режиме видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции по итогам совета ФИФА в среду сообщил президент федерации Джанни Инфантино.

По итогам заседания совета ФИФА было определено место проведения клубного чемпионата мира в начале 2022 года, турнир примут Объединенные арабские эмираты (ОАЭ). Точные даты проведения турнира будут известны позже. Изначально соревнования должны были пройти в Японии в декабре текущего года, однако власти страны приняли решение отказаться от проведения турнира в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Нам нужно подумать о том, как мы развиваем футбол и какого его будущее, - сказал Инфантино. - Мы обязаны обсудить это как можно быстрее, также очень важно составить расписание международных турниров после 2023 и 2024 годов в женском и мужском футболе соответственно. Мнение каждой ассоциации будет учитываться и никто не останется не услышанным".

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