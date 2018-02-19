Главный тренер "Зиря" прокомментировал слухи об избиении в Габале

© Report

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Никто не избивал меня в Габале. Эти слухи сильно преувеличены. После встречи перед раздевалкой возник спор. Это нормально. В футболе такое случается. Там присутствовал и вице-президент клуба "Габала" Фариз Наджафов. Мы поговорили с ним, никаких проблем нет".

Об этом Report сообщил главный тренер "Зиря" Айхан Аббасов, комментируя слухи о своем избиении после гостевого матча с "Габалой".

Молодой специалист прокомментировал стычку между футболистами на поле после поражения своих подопечных со счетом 1:2: "По словам нашего футболиста, соперник позволил себе расистские заявления. Между ними возник спор, который позже разросся. Я продолжаю настаивать на том, что Руслан Гурбанов оскорбил нашего футболиста в ходе матча. Он позволил себе расистские выкрики. Это подтверждают и футболисты. Поэтому оба были обозлены. Я сказал своим подопечным: что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие. Однако некоторые слова донеслись и до меня. С уверенностью могу сказать, что наших футболистов оскорбили".

А.Аббасов напомнил о недопустимости подобных заявлений со стороны FIFA и UEFA. Он сказал, что не хотел бы оказаться на повестке в связи с подобными заявлениями: "Человека нельзя оскорблять из-за цвета кожи. Профессиональные футболисты должны проявлять уважения друг к другу. Матчи проходят в напряженной обстановке, случаются и жесткие противоборства. Однако никто не вправе оскорблять другого, поскольку все это приводит к нежелательным последствиям. Мы никогда не были на повестке в связи с подобными эпизодами. Даже в случае поражения мы поздравляем соперника с победой".

Главный тренер "Зиря" заявил, что клуб подаст жалобу в Профессиональную футбольную лигу в связи с неподобающим поведением футболиста.