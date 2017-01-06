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    Главный тренер "Трабзонспор" принял решение в связи с Рамилем Шейдаевым

    Футболист сборной Азербайджана будет сдан в аренду

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Главный тренер турецкого клуба "Трабзонспор" Эрсун Янал принял решение в связи с азербайджанским футболистом Рамилем Шейдаевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на haber61.net, 46-летний специалист заявил руководству клуба, что не хочет видеть молодого форварда в составе команды, вследствие чего было решено о передаче в аренду 21-летнего нападающего.

    Отметим, что Рамилем Шейдаевым интересуются "Самсунспор" и другие команды. Судьба Шейдаева решится после рассмотрения предложений. 

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