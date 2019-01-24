Главный тренер "Спартака": У Аяза Гулиева хороший потенциал

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Главный тренер российского "Спартака" (Москва) Олег Кононов поделился своими впечатлениями об Аязе Гулиеве.

Как сообщает Report, в интервью Sportbox 53-летний специалист высказал теплые слова в адрес азербайджанского полузащитника, трансфер которого был осуществлен недавно: "Я обратил внимание на Аяза Гулиева, когда он был в аренде "Анжи" и играл против "Краснодара" в кубковом матче. Мне понравились его действия в центре поля, его агрессии в отборе мяча и техника в атаке. С тех пор я стал наблюдать за ним".

О.Кононов также отметил, что 23-летний А.Гулиев способен конкурировать с опытным футболистом "Спартака" Денисом Глушаковым: "Я бы сказал, что они партнеры, как и все игроки на этой позиции. Я добиваюсь здоровой конкуренции, чтобы игроки боролись за позицию. У Аяза хороший потенциал для игры атакующего полузащитника и на позиции чуть ниже. Для меня важно, чтобы игрок был голодным до трофеев и хотел прогрессировать".

Отметим, что 9 января А.Гулиев заключил со "Спартаком" долгосрочный контракт.