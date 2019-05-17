Главный тренер сборной Венгрии: Я знаю азербайджанских футболистов поименно

"Мы оценили потенциал очередного противника. Их футболистов я знаю по именам".

Как сообщает Report со ссылкой на Nemzetisport, об этом сказал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, говоря о сборной Азербайджана, с которой они встретятся в Баку в рамках отборочного тура к Евро-2020.

По словам итальянского специалиста, они наблюдали за игрой сборной. Он отметил, что особое внимание было уделено двум последним играм сборной: "Я посмотрел первую отборочную игру Азербайджана с Хорватией и товарищеский матч с Литвой. Один из их нападающих Рамиль Шейдаев. Один полузащитник выступает в Испании (Эдди Исрафилов). Азербайджан играет в основном по тактической схеме 4 - 3 - 3 или 4 - 1 - 4 - 1. В ходе игры они могут менять тактику. Линия защита противника стабильна. При нападении мы должны учитывать это. Мы полностью готовы к встрече".

Отметим, что Венгрия встретится с Азербайджаном 8 июня в Баку. 11 июня эта команда примет в Будапеште "Уэльс".