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    Главный тренер сборной по футзалу: "В защите мы допустили грубые ошибки"

    В частности мы не смогли предотвратить это в первом тайме

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу поделился мнением относительно прошедшей игры с Португалией в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

    Как передает Report, он отметил грубые ошибки допущенные командой в обороне.

    "Мы хорошо начали игру. Даже забили первый гол. Однако потом допустили подряд две ошибки, и противник воспользовался ими. Впоследствии ошибки повторялись одна за другой. К сожалению, мы не смогли предотвратить это на первом тайме. Линия обороны выступила очень слабо. Возможно, на это повлияла усталость после игры с Испанией, так как для восстановления оставалось мало времени. Поздравляю сборную Португалии, они действительно очень хорошо выступили", - отметил Хосе Алесио да Силва.

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