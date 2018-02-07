Главный тренер сборной по футзалу: "В защите мы допустили грубые ошибки"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу поделился мнением относительно прошедшей игры с Португалией в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

Как передает Report, он отметил грубые ошибки допущенные командой в обороне.

"Мы хорошо начали игру. Даже забили первый гол. Однако потом допустили подряд две ошибки, и противник воспользовался ими. Впоследствии ошибки повторялись одна за другой. К сожалению, мы не смогли предотвратить это на первом тайме. Линия обороны выступила очень слабо. Возможно, на это повлияла усталость после игры с Испанией, так как для восстановления оставалось мало времени. Поздравляю сборную Португалии, они действительно очень хорошо выступили", - отметил Хосе Алесио да Силва.