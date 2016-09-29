Главный тренер сборной Норвегии поделился мнением о предстоящем матче со сборной Азербайджана

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер попавшей в отборочном групповом этапе ЧМ-2018 в одну группу с Азербайджаном сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо коснулся предстоящих трех матчей.

Как сообщает Report, в интервью официальному сайту Норвежской футбольной федерации он заявил о намерении завоевать на этих встречах 7 очков.

Затронув вопрос подготовки команды, Хенго сказал: "Впереди у нас матчи с Азербайджаном, Сан-Марино и Чехией. В случае завоевания нами на трех играх 7 очков, этот результат нас вполне удовлетворит. Кроме того, этот результат может послужить для сборной Норвегии точкой начала".

Отметим, что запланированный на 8 октября на Бакинском олимпийском стадионе матч между Азербайджаном и Норвегией начнется в 20:00.

Отборочный цикл сборная Азербайджана начала победой над Сан-Марино со счетом 1:0.

Что касается Норвегии, в первом туре на своем поле команда проиграла Германии с большой разницей - 0:3.