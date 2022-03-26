Главный тренер сборной Мальты недоволен результатом матча с Азербайджаном

Мы играли очень хорошо и практически контролировали всю встречу.

Мы играли очень хорошо и практически контролировали всю встречу.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Мальты Дэвид Манка на пресс-конференции по итогам товарищеского матча, в котором сборная Азербайджана одержала победу со счетом 1:0.

48-летний специалист отметил, что его подопечные не воспользовались представившимися возможностями: "Возможно, я смогу сказать о счете (смеется). У нас были возможности в матче. В следующих встречах мы постараемся воспользоваться такими возможностями. Но я очень доволен работой моей команды, и это самое главное".

Отметим, что единственный гол в игре с Азербайджаном на 55-й минуте забил Юрген Дагабриэле.