Главный тренер сборной Латвии по футболу отправлен в отставку

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Латвии по футболу Александр Старков отправлен в отставку.

Как передает Report, данное решение было принято в ходе внеочередного заседания совета Латвийской федерации футбола.

Старков выступил с докладом перед участниками заседания, он прокомментировал неудовлетворительные результаты национальной команды. Затем было проведено голосование.

За отставку Старкова проголосовали шесть членов правления, еще трое были против. Дальнейшие шаги будут приняты на следующем заседании, которое состоится 6 апреля. Таким образом сборная Латвии выйдет на товарищеский матч в Риге с Азербайджаном 9 июня под руководством нового главного тренера.

Отметим, что Александр Старков возглавлял сборную Латвии в 2001-2004, 2007-2013 годах. 63-летний специалист в 2012-2013 гг. возглавлял азербайджанский клуб "Баку".