​Главный тренер сборной Афганистана получил ножевое ранение

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной команды Афганистана по футболу получил ножевое ранение. Как сообщает Report, 53-летний тренер подвергся нападению 4-х человек.

Инцидент произошел в доме Мохаммеда Каргара в Кабуле. Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция ведет расследование. Состояние здоровья пострадавшего, который находится в больнице, оценивается как стабильное.

Отметим, что Мохаммед Каргар возглавляет сборную Афганистана с 2008 года. Под его руководством сборная в 2013 году стала победителем чемпионата Южной Азии.