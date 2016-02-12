​Главный тренер сборной Азербайджана: Шансы на игре с Голландией равны

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Тино Перес поделился впечатлениями о результатах жеребьевки этапа плей-офф ЧМ-2016.

Как сообщает Report, в интервью affa.az испанский специалист заявил о намерении собрать до первой игры информацию о сборной Голландии.

По словам тренера, шансы на игре равны: "Большинство спортсменов в составе сборной Голландии родом из Марокко. Мы не обладаем обширными сведениями о стиле игры команды, однако намерены получить необходимую информацию до первой игры. Что же касается шансов, я расцениваю их как 50 на 50. После первой игры можно высказать окончательное мнение. Первую игру мы проведем во время поездки, и это мы можем считать дополнительным превосходством для нашей команды".

Отметим, что первая игра с голландской сборной пройдет во время поездки 22 марта, а ответная игра - 12 апреля дома. Команда-победитель завоюет путевку на предстоящий в Колумбии с 14 сентября по 2 октября чемпионат мира.