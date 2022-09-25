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Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны играть еще лучше

Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны играть еще лучше "Сегодня мы провели очень хорошую и качественную игру. Допустили мало ошибок, но все же должны были играть еще лучше".
Футбол
25 сентября 2022 г. 22:39
Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны играть еще лучше

"Сегодня мы провели очень хорошую и качественную игру. Допустили мало ошибок, но все же должны играть еще лучше".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи на пресс-конференции после матча VI тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором они обыграли команду Казахстана со счетом 3:0.

66-летний специалист сказал, что остался доволен игрой команды во втором тайме: "Хорошо провели все 6 матчей в группе. Также не заслужили поражение в поединке, который проиграли Казахстану в первом туре. Мы на правильном пути. Команда развивается".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Daha yaxşı oynamalıyıq"

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