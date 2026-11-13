Лига наций УЕФА: Нидерланды сыграют с Грецией, Германия - с Сербией
- 13 ноября, 2026
- 09:50
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Сегодня пройдут очередные матчи V тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в Лигах A, B, C и D состоятся 10 матчей.
В группе 2 Лиги A сборная Нидерландов примет команду Греции, а Германия сыграет в гостях с Сербией.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
V тур
Лига A
Группа 2
23:45. Нидерланды - Греция
23:45. Сербия - Германия
Очки: Нидерланды - 8, Греция - 8, Германия - 5, Сербия - 0.
Лига B
Группа 1
23:45. Шотландия - Северная Македония
23:45. Словения - Швейцария
Очки: Швейцария - 12, Словения - 7, Шотландия - 4, Северная Македония - 0.
Лига C
Группа 3
21:00. Молдова - Казахстан
23:45. Словакия - Фарерские острова
Очки: Словакия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 4, Казахстан - 2.
Группа 4
23:45. Болгария - Исландия
23:45. Люксембург - Эстония
Очки: Исландия - 8, Эстония - 6, Болгария - 4, Люксембург - 3.
Лига D
Группа 1
23:45. Андорра - Гибралтар
Очки: Мальта - 7, Гибралтар - 2, Андорра - 1.
Группа 2
23:45. Лихтенштейн - Азербайджан
Очки: Азербайджан - 5, Литва - 4, Лихтенштейн - 1.