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    Лига наций УЕФА: Нидерланды сыграют с Грецией, Германия - с Сербией

    Футбол
    • 13 ноября, 2026
    • 09:50
    Лига наций УЕФА: Нидерланды сыграют с Грецией, Германия - с Сербией

    Сегодня пройдут очередные матчи V тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, в Лигах A, B, C и D состоятся 10 матчей.

    В группе 2 Лиги A сборная Нидерландов примет команду Греции, а Германия сыграет в гостях с Сербией.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    V тур

    Лига A

    Группа 2

    23:45. Нидерланды - Греция

    23:45. Сербия - Германия

    Очки: Нидерланды - 8, Греция - 8, Германия - 5, Сербия - 0.

    Лига B

    Группа 1

    23:45. Шотландия - Северная Македония

    23:45. Словения - Швейцария

    Очки: Швейцария - 12, Словения - 7, Шотландия - 4, Северная Македония - 0.

    Лига C

    Группа 3

    21:00. Молдова - Казахстан

    23:45. Словакия - Фарерские острова

    Очки: Словакия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 4, Казахстан - 2.

    Группа 4

    23:45. Болгария - Исландия

    23:45. Люксембург - Эстония

    Очки: Исландия - 8, Эстония - 6, Болгария - 4, Люксембург - 3.

    Лига D

    Группа 1

    23:45. Андорра - Гибралтар

    Очки: Мальта - 7, Гибралтар - 2, Андорра - 1.

    Группа 2

    23:45. Лихтенштейн - Азербайджан

    Очки: Азербайджан - 5, Литва - 4, Лихтенштейн - 1.

    Лига наций УЕФА Греция Нидерланды Сербия
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