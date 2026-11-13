Лига наций УЕФА: Нидерланды сыграют с Грецией, Германия - с Сербией

Сегодня пройдут очередные матчи V тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, в Лигах A, B, C и D состоятся 10 матчей.

В группе 2 Лиги A сборная Нидерландов примет команду Греции, а Германия сыграет в гостях с Сербией.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

V тур

Лига A

Группа 2

23:45. Нидерланды - Греция

23:45. Сербия - Германия

Очки: Нидерланды - 8, Греция - 8, Германия - 5, Сербия - 0.

Лига B

Группа 1

23:45. Шотландия - Северная Македония

23:45. Словения - Швейцария

Очки: Швейцария - 12, Словения - 7, Шотландия - 4, Северная Македония - 0.

Лига C

Группа 3

21:00. Молдова - Казахстан

23:45. Словакия - Фарерские острова

Очки: Словакия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 4, Казахстан - 2.

Группа 4

23:45. Болгария - Исландия

23:45. Люксембург - Эстония

Очки: Исландия - 8, Эстония - 6, Болгария - 4, Люксембург - 3.

Лига D

Группа 1

23:45. Андорра - Гибралтар

Очки: Мальта - 7, Гибралтар - 2, Андорра - 1.

Группа 2

23:45. Лихтенштейн - Азербайджан

Очки: Азербайджан - 5, Литва - 4, Лихтенштейн - 1.