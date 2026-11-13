UEFA Millətlər Liqası: Niderland Yunanıstanla, Almaniya Serbiya ilə qarşılaşacaq
- 13 noyabr, 2026
- 09:34
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B, C və D Liqalarında 10 qarşılaşma baş tutacaq.
A Liqasının 2-ci qrupunda Niderland millisi Yunanıstan seçməsini qəbul edəcək.
Almaniya yığması isə Serbiyanın qonağı olacaq.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
V tur
A Liqası
2-ci qrup
23:45. Niderland - Yunanıstan
23:45. Serbiya - Almaniya
Xal durumu: Niderland - 8, Yunanıstan - 8, Almaniya - 5, Serbiya - 0.
B Liqası
1-ci qrup
23:45. Şotlandiya - Şimali Makedoniya
23:45. Sloveniya - İsveçrə
Xal durumu: İsveçrə - 12, Sloveniya - 7, Şotlandiya - 4, Şimali Makedoniya - 0.
C Liqası
3-cü qrup
21:00. Moldova - Qazaxıstan
23:45. Slovakiya - Farer adaları
Xal durumu: Slovakiya - 10, Farer adaları - 4, Moldova - 4, Qazaxıstan - 2
4-cü qrup
23:45. Bolqarıstan - İslandiya
23:45. Lüksemburq - Estoniya
Xal durumu: İslandiya - 8, Estoniya - 6, Bolqarıstan - 4, Lüksemburq - 3.
D Liqası
1-ci qrup
23:45. Andorra - Cəbəllütariq
Xal durumu: Malta - 7, Cəbəllütariq - 2, Andorra - 1.
2-ci qrup
23:45. Lixtenşteyn - Azərbaycan
Xal durumu: Azərbaycan - 5, Litva - 4, Lixtenşteyn - 1.