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    UEFA Millətlər Liqası: Niderland Yunanıstanla, Almaniya Serbiya ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 09:34
    UEFA Millətlər Liqası: Niderland Yunanıstanla, Almaniya Serbiya ilə qarşılaşacaq

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B, C və D Liqalarında 10 qarşılaşma baş tutacaq.

    A Liqasının 2-ci qrupunda Niderland millisi Yunanıstan seçməsini qəbul edəcək.

    Almaniya yığması isə Serbiyanın qonağı olacaq.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    V tur

    A Liqası

    2-ci qrup

    23:45. Niderland - Yunanıstan

    23:45. Serbiya - Almaniya

    Xal durumu: Niderland - 8, Yunanıstan - 8, Almaniya - 5, Serbiya - 0.

    B Liqası

    1-ci qrup

    23:45. Şotlandiya - Şimali Makedoniya

    23:45. Sloveniya - İsveçrə

    Xal durumu: İsveçrə - 12, Sloveniya - 7, Şotlandiya - 4, Şimali Makedoniya - 0.

    C Liqası

    3-cü qrup

    21:00. Moldova - Qazaxıstan

    23:45. Slovakiya - Farer adaları

    Xal durumu: Slovakiya - 10, Farer adaları - 4, Moldova - 4, Qazaxıstan - 2

    4-cü qrup

    23:45. Bolqarıstan - İslandiya

    23:45. Lüksemburq - Estoniya

    Xal durumu: İslandiya - 8, Estoniya - 6, Bolqarıstan - 4, Lüksemburq - 3.

    D Liqası

    1-ci qrup

    23:45. Andorra - Cəbəllütariq

    Xal durumu: Malta - 7, Cəbəllütariq - 2, Andorra - 1.

    2-ci qrup

    23:45. Lixtenşteyn - Azərbaycan

    Xal durumu: Azərbaycan - 5, Litva - 4, Lixtenşteyn - 1.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Niderland millisi Futbol üzrə Almaniya millisi
    Лига наций УЕФА: Нидерланды сыграют с Грецией, Германия - с Сербией
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