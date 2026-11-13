"Сильная Армения" обсуждает бойкот заседаний парламента

Во фракции "Сильная Армения" Национального собрания Армении обсуждают возможность бойкота парламентских заседаний после ареста лидера партии Самвела Карапетяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, часть депутатов считает необходимым отказаться от участия в заседаниях Национального собрания, таким образом выразив свою политическую позицию.

Другая часть фракции полагает, что бойкот будет выгоден властям, поскольку оппозиция лишится возможности выступать против законодательных инициатив и формировать политическую повестку.

Обсуждение этого вопроса продолжается. Окончательное решение планируется принять на очередной сессии Национального собрания, которая начнется 17 ноября.

Напомним, что 4 ноября сотрудники Следственного комитета Армении провели обыски в домах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и главы одноименной фракции Нарека Карапетяна.

По данным следствия, группа лиц, организованная Карапетяном, в 2016-2024 годах совершила четыре эпизода злоупотребления служебным положением, хищения имущества в особо крупных размерах и отмывания денег. Суд постановил арестовать его на один месяц.