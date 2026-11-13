Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    МВФ отметил роль монетарной политики и курса валют в сдерживании инфляции в регионе

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 09:49
    МВФ отметил роль монетарной политики и курса валют в сдерживании инфляции в регионе

    Динамика инфляции в странах Ближнего Востока и Центральной Азии развивается неоднородно - снижение ценового давления отмечается прежде всего там, где проводится наиболее жесткая монетарная политика.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

    Согласно оценке представителя фонда, позитивное воздействие региональных факторов на экономику усилилось в 2026 году. Вместе с тем инфляционные процессы в различных странах протекают неодинаково: в ряде государств, в том числе в Узбекистане и Казахстане, темпы роста цен действительно замедлились. Однако в подавляющем большинстве стран региона -приблизительно в шести из восьми - инфляция продолжает оставаться выше установленных целевых ориентиров, что остается основным источником беспокойства аналитиков МВФ.

    Как подчеркнул Р.Кардарелли, шок торговых условий и рост стоимости энергоресурсов спровоцировали ускорение инфляции в нескольких государствах.

    "МВФ выделяет два ключевых фактора, объясняющих различия в динамике инфляции и эффекте переноса высоких издержек. Во-первых, это направленность денежно-кредитной политики: Страны, где инфляция в 2026 году пошла на спад (в частности, Казахстан и Узбекистан), характеризуются наиболее жесткими параметрами монетарной политики. И наоборот, ускорение инфляции зафиксировано в государствах с мягкой и стимулирующей денежно-кредитной политикой (например, в Кыргызстане). Второй фактор - динамика обменного курса. Укрепление национальных валют в номинальном эффективном выражении во многих странах региона помогло смягчить инфляционное давление от роста стоимости энергоносителей", - отметил Р. Кардарелли.

    По его оценке, наиболее выраженное укрепление курса наблюдалось в Казахстане, который, являясь нефтеэкспортером, одновременно продемонстрировал снижение общего уровня инфляции в текущем году. В МВФ также обращают внимание на то, что структура эффекта переноса издержек в значительной степени определяется системой субсидий и иными формами государственной поддержки, детальный анализ которых содержится в материалах нового доклада фонда.

    "Странам Кавказа и Центральной Азии следует воздержаться от введения широких энергетических субсидий в ответ на возможное удорожание энергоносителей, поскольку подобные меры способны усилить инфляционное давление и осложнить работу центральных банков по сдерживанию роста цен", - добавил Р. Карданелли.

    IMF highlightes role of monetary policy, exchange rates in curbing inflation in region
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