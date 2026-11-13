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    В Агсу автомобиль насмерть сбил 69-летнего пешехода

    Происшествия
    • 13 ноября, 2026
    • 09:47
    В Агсу автомобиль насмерть сбил 69-летнего пешехода

    В Агсу автомобиль насмерть сбил 69-летнего пешехода.

    Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, ДТП произошло в селе Арабушагы.

    Заман Пириев, управляя автомобилем ВАЗ-2106, сбил переходившего дорогу Мирзагу Мамедова. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Агсу
    Ağsuda 69 yaşlı piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb
    MiniBoss
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