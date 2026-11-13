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    Ağsuda 69 yaşlı piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 09:39
    Ağsuda 69 yaşlı piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb

    Ağsuda 69 yaşlı piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Ərəbuşağı kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, Zaman Piriyev idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobillə yolu keçən piyada Mirzağa Məmmədovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Ağsu
    В Агсу автомобиль насмерть сбил 69-летнего пешехода
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