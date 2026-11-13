Ağsuda 69 yaşlı piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb
Hadisə
- 13 noyabr, 2026
- 09:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ağsuda 69 yaşlı piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Ərəbuşağı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, Zaman Piriyev idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobillə yolu keçən piyada Mirzağa Məmmədovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
Son xəbərlər
10:43
"Xilasedici"nin kapitanı Vüqar Bayramov: "Çətin mübarizəyə baxmayaraq məqsədimizə çatdıq"Komanda
10:39
Video
"Xankəndi" Azərbaycan bayrağı ilə Avstraliya sularına daxil olan ilk tanker olubİnfrastruktur
10:39
MEXT: Azərbaycanda 15 şirkətin rəqəmsal və "yaşıl" transformasiyası tamamlanıbBiznes
10:31
IMF: Struktur islahatları xarici şoklardan yaranan itkilərin 20 %-ə qədərini kompensasiya edə bilərİqtisadiyyat
10:31
4SİM: "Yaşıl transformasiya" və dayanıqlı inkişaf mövzuları kölgədə qalıbBiznes
10:26
IMF: Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ixracın şaxələndirilməsi səviyyəsinə görə geri qalırİqtisadiyyat
10:22
IMF: Orta Dəhliz və özəl sektor Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun iqtisadi dayanıqlığını artıracaqİqtisadiyyat
10:21
Karmen Naydu: "Yanacaq subsidiyaları Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində inflyasiya şoklarını yumşaldır"Maliyyə
10:18
DSMF: 10 ayda sığortaolunanların sayı 140 min nəfərə yaxın artıbMaliyyə