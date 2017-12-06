Главный тренер "Ромы": "Карабах" за исключением первой игры продемонстрировал отличную игру

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Особых впечатлений нет. Это была важная победа. Во втором тайме мы сыграли лучше. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы уже сейчас должны думать об 1/8 финала".

Как передает командированный в итальянскую столицу сотрудник Report, об этом на пресс-конференции после матча 6 тура в рамках группового турнира Лиги Чемпионов в Риме против “Карабаха“ сказал наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо.

Он отметил, что его команда с каждым разом хочет достичь еще лучшего результата: "Мы добились тяжелой победы. Обошли такую команду как "Атлетико".

Наш левый фланг играет очень хорошо. Но я ожидаю от своей команды еще больше, побольше забитых мячей. Сыгравшие и не сыгравшие, все обрадовались. Все хотели, чтобы мы прошли в следующий этап".

Ди Франческо также высказался по поводу поведения итальянского журналиста, прервавшего пресс-конференцию Гурбана Гурбанова: "Если речь идет о футболе, я всегда отвечаю. Но не отвечаю на вопросы личного характера".

Итальянский специалист отметил, что его команда не боится соперников в 1/8 финала и будет бороться с каждым из них до конца.

Он также поделился своим мнением о команде "Карабах": "Карабах" за исключением первой игры, продемонстрировал отличную игру. В первой игре была системная ошибка. Особенно, он справился с такой командой как "Атлетико" и показал достойное сопротивление. Я благодарю "Карабах" за это".

"Хорошо побеждать и радоваться. Но потом может прийти и поражение. Нужно найти середину между этими двумя моментами, " – добавил итальянский специалист.