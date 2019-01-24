 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер польского клуба: "Карабах" не нуждается в рекламе

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Мы встретились с очень сильной командой, не нуждающейся в рекламе. Несмотря на это, во многих эпизодах смогли показать равную игру".

    Как сообщает Report, об этом главный тренер польского клуба "Пяст" Вальдемар Форналик сказал после проверочной игры с "Карабахом" в турецком регионе Анталья, завершившейся со счетом 1:1. 56-летний специалист остался доволен выступлением своей команды.

    Форналик также выразил удовлетворение, что в дождливую погоду никто из игроков не получил травм: "Несмотря на ливень, состояние поля было отличным. Самое главное, обе команды без проблем завершили такую игру".

    Отметим, что игра началась на основном поле Gloria Sports Arena. Однако из-за сильного дождя во вором тайме командам пришлось играть на запасном поле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi