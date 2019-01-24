Главный тренер польского клуба: "Карабах" не нуждается в рекламе

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Мы встретились с очень сильной командой, не нуждающейся в рекламе. Несмотря на это, во многих эпизодах смогли показать равную игру".

Как сообщает Report, об этом главный тренер польского клуба "Пяст" Вальдемар Форналик сказал после проверочной игры с "Карабахом" в турецком регионе Анталья, завершившейся со счетом 1:1. 56-летний специалист остался доволен выступлением своей команды.

Форналик также выразил удовлетворение, что в дождливую погоду никто из игроков не получил травм: "Несмотря на ливень, состояние поля было отличным. Самое главное, обе команды без проблем завершили такую игру".

Отметим, что игра началась на основном поле Gloria Sports Arena. Однако из-за сильного дождя во вором тайме командам пришлось играть на запасном поле.