Главный тренер "Нефтчи": Задание низвергнуть с трона "Карабах" - большая ответственность и вызов - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Новый итальянский главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин дал интервью Report .

- Какие факторы сыграли решающую роль в принятии предложения "Нефтчи"?

- "Нефтчи" - азербайджанский клуб с самой большой историей и завоевал довольно много титулов. С другой стороны, в принятии мной предложения решающую роль сыграло намерение президента клуба Кямрана Гулиева, решимость вывести "Нефтчи" к еще большим целях.

- "Карабах", который 5 сезон подряд завоевал золотую медаль Премьер-лиги Азербайджана, принял эстафету чемпионства именно от "Нефтчи". До того "черно-белые" три раза подряд одолели противников. Задание низвергнуть с трона агдамский клуб мотивация для вас или тяжелая ответственность?

- Это связанные вопросы. То есть это и большая ответственность, и вызов. Я прекрасно это понимаю. Цель "Нефтчи" подняться на более высокие позиции. Для этого в клубе есть достаточно благоприятных факторов, условия.

- “Карабах” знакомая для вас команда, ввиду того, что в прошлом сезоне в III классификационном этапе Лиги чемпионов вывела из игры руководимый Вами молдавский "Шериф". За счет чего агдамский клуб можно лишить чемпионства?

- Самая сильная сторона "Карабаха" – это сильный состав. Мы тоже постараемся привлечь в команду новые силы. Я верю, что мы сформируем хороший, боевой состав из присутствующих в составе сейчас и приглашенных в будущем игроков. Мы постараемся улучшить команду. В "Нефтчи" и сейчас есть сильные игроки. С привлечением новых сил мы поднимем уровень.

- Вы первый итальянец, который будет работать в Азербайджане главным тренером. Привлечете ли Вы итальянских футболистов?

- Пока я не смогу ответить на этот вопрос. В ближайшие дни этот вопрос будет обсужден с руководством клуба, техническим коллективом. Сейчас мы оцениваем предложенных новых футболистов.