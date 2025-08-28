    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что рад играть против "Карабаха"

    • 28 августа, 2025
    • 23:12
    Главный тренер Ливерпуля заявил, что рад играть против Карабаха

    Нам всегда приятно играть против нидерландского ПСВ, который два года подряд выигрывал чемпионат страны. То же самое можно сказать и о "Галатасарае", который выиграл три трофея подряд в Турции, и чемпионе Азербайджана "Карабахе".

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот.

    По его словам, соперники в этом сезоне, как и в прошлом, оказались сложными.

    "Но мы знали, что так будет, потому что в Лиге чемпионов, особенно в новом формате, легких команд нет... Возможность снова встретиться с мадридским "Реалом" на "Энфилде" - это нечто особенное. Матч прошлого сезона, конечно, был незабываемым, и я ожидаю того же и в этот раз. Уверен, что за этим матчем будет следить весь мир", - сказал нидерландский специалист.

    Отметим, что "Ливерпуль" на общем этапе Лиги чемпионов встретится с "Реалом" (Испания), "Интером" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Айнтрахтом" (Германия), ПСВ (Нидерланды), "Марселем" (Франция), "Карабахом" и "Галатасараем" (Турция).

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Arne Slot: "Liverpul" üçün "Qarabağ"la qarşılaşmaq xoş olacaq"

