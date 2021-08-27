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Главный тренер "Легии": Эмрели сам учился играть в футбол в Азербайджане

Главный тренер "Легии": Эмрели сам учился играть в футбол в Азербайджане Участие Махира Эмрели во всех шести матчах группового этапа не гарантировано, это очень чуткий игрок. Как говорят у нас в Польше - умный и честный.
Футбол
27 августа 2021 г. 11:28
Главный тренер Легии: Эмрели сам учился играть в футбол в Азербайджане
Махир Эмрели

Участие Махира Эмрели во всех шести матчах группового этапа не гарантировано, это очень чуткий игрок. Как говорят у нас в Польше - умный и честный.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после ответного матча "Легии" против "Славии" (2:1) раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сказал главный тренер "Легии" Чеслав Михневич.

Опытный специалист рассказал о своем недавнем разговоре с Эмрели: "Он сказал, что сам учился играть в футбол в Азербайджане. Сегодня он учится применять новые тактики и навыки. Это спортсмен, который очень любит играть, не расставаясь с мячом, как Жозуэ Соареш. Но мы бы еще хотели, чтобы он успевал занимать пустые позиции. К примеру, в матче со "Славией" у него это хорошо получалось".

Напомним, азербайджанский футболист забил один мяч в первой игре со "Славией" (2:2), во втором матче (2:1) Махир отличился на 59-й и 70-й минутах.

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Версия на азербайджанском языке "Legiya"nın baş məşqçisi: "Emreli futbolu akademiyada yox, özünün öyrəndiyini deyir"

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