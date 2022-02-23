Главный тренер "Карабаха" встал на защиту грузинского вратаря

"Не люблю открыто обсуждать ошибки футболистов".

"Не люблю открыто обсуждать ошибки футболистов".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции в преддверии ожидающегося в Баку ответного матча против французского "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА.

50-летний специалист встал на защиту вратаря Луки Гугешашвили, допустившего ошибки на первом матче, окончившемся проигрышем команды со счетом 1:3: "Преимущество Гугешашвили в его хладнокровии. Никто не застрахован от технических ошибок. Мы это видим и в Европе. Мы редко выходим на такие игры, и потому такие ошибки превращаются для нас в проблему. Мы побеседовали с ним. Если футболист хочет развиваться, то должен участвовать во всех турнирах. У Луки имеется потенциал. Такие ошибки можно устранить, больше тренируясь. Он и сам хочет внести вклад в победу. Верю, что вскоре ошибки будут устранены".

По мнению главного тренера, грузинский голкипер нуждается в опыте игры в еврокубках: "Я не стал давить на него. Мы говорили и до первого матча. Все мы хотим успешного результата. Когда вратарь допускает ошибку, это долго обсуждают. Порой и соперники допускали такие ошибки, а мы ими пользовались. Верю и доверяю этому вратарю".

Матч "Карабах" – "Марсель" состоится 24 февраля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 21:45 по местному времени. Игра во Франции завершилась проигрышем "Карабаха" со счетом 1:3.