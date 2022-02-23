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Главный тренер "Карабаха" встал на защиту грузинского вратаря

Главный тренер "Карабаха" встал на защиту грузинского вратаря "Не люблю открыто обсуждать ошибки футболистов".
Футбол
23 февраля 2022 г. 13:47
Главный тренер Карабаха встал на защиту грузинского вратаря

"Не люблю открыто обсуждать ошибки футболистов".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции в преддверии ожидающегося в Баку ответного матча против французского "Марселя" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА.

50-летний специалист встал на защиту вратаря Луки Гугешашвили, допустившего ошибки на первом матче, окончившемся проигрышем команды со счетом 1:3: "Преимущество Гугешашвили в его хладнокровии. Никто не застрахован от технических ошибок. Мы это видим и в Европе. Мы редко выходим на такие игры, и потому такие ошибки превращаются для нас в проблему. Мы побеседовали с ним. Если футболист хочет развиваться, то должен участвовать во всех турнирах. У Луки имеется потенциал. Такие ошибки можно устранить, больше тренируясь. Он и сам хочет внести вклад в победу. Верю, что вскоре ошибки будут устранены".

По мнению главного тренера, грузинский голкипер нуждается в опыте игры в еврокубках: "Я не стал давить на него. Мы говорили и до первого матча. Все мы хотим успешного результата. Когда вратарь допускает ошибку, это долго обсуждают. Порой и соперники допускали такие ошибки, а мы ими пользовались. Верю и доверяю этому вратарю".

Матч "Карабах" – "Марсель" состоится 24 февраля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 21:45 по местному времени. Игра во Франции завершилась проигрышем "Карабаха" со счетом 1:3.

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