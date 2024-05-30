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Греческий "Олимпиакос" стал победителем Лиги конференций

Греческий "Олимпиакос" стал победителем Лиги конференций Греческий "Олимпиакос" в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл итальянскую "Фиорентину" в финальном матче футбольной Лиги конференций.
Футбол
30 мая 2024 г. 02:40
Греческий Олимпиакос стал победителем Лиги конференций

Греческий "Олимпиакос" в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл итальянскую "Фиорентину" в финальном матче футбольной Лиги конференций.

Как сообщает Report, встреча прошла в Афинах.

Единственный гол на 116-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.

"Олимпиакос" стал первым клубом из Греции, который сумел завоевать еврокубок. Ранее до финала Лиги чемпионов добирался "Панатинаикос", который в сезоне-1970/71 проиграл в матче за трофей нидерландскому "Аяксу" (0:2). "Фиорентина" в последний раз выходила в финал еврокубка в прошлом сезоне, тогда команда остановилась в шаге от трофея Лиги конференций, уступив английскому "Вест Хэму" (1:2).

Благодаря победе в Лиге конференций "Олимпиакос" завоевал путевку для участия в Лиге Европы в следующем сезоне.

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Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos" UEFA Konfrans Liqasının qalibi olub

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