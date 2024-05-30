Нападающий "Реала" может перейти в "Манчестер Сити"

Игрок футбольного клуба "Реал" Родриго Гоэс хочет перейти в "Манчестер Сити".

Игрок футбольного клуба "Реал" Родриго Гоэс хочет перейти в "Манчестер Сити".

Как передает Report , об этом сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, 23-летний бразилец рассматривает вероятный приход игрока Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид" как "угрозу" и считает, что английская Премьер-лига была бы идеальным местом для реализации таланта в полной мере. Считается, что Гоэса привлекает стиль игры главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Но сообщается, что "Реал" запросит за своего игрока не меньше 170 млн. евро, что является крайне большой суммой даже для "горожан".

Напомним, что Родриго выступает за "Реал" с 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родриго в 100 млн. евро.