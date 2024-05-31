Стало известно, когда "Челси" объявит о назначении нового тренера

Лондонский "Челси" в ближайшее время подтвердит назначение итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера.

Лондонский "Челси" в ближайшее время подтвердит назначение итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера.

Как передает Report , об этом сообщает Telegraph.

По информации источника, "синие" достигли полной договорённости по итальянцу с "Лестером" ещё два дня назад. Сегодня стороны урегулировали все детали сделки, а юристы работают над последними формальностями. Ожидается, что "Челси" официально объявит о назначении уже в пятницу.

Контракт Энцо Марески с лондонским грандом рассчитан до 2029 года. Также соглашение включает в себя опцию продления ещё на один год. Ранее сообщалось, что "Лестер" получит от "Челси" компенсацию за 44-летнего наставника в размере порядка € 10 млн.

"Челси" объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию 21 мая. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.