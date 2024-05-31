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Мадридский "Реал" может подписать лидера "Баварии"

Мадридский "Реал" может подписать лидера "Баварии" Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.
Футбол
31 мая 2024 г. 23:19
Мадридский Реал может подписать лидера Баварии

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

По сведениям его источника, в услугах Киммиха заинтересован мадридский "Реал". Испанский клуб рассматривает Йозуа в качестве замены Тони Кроосу, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Киммих находится в сфере интересов "Барселоны".

Напомним, что действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн.

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Версия на азербайджанском языке "Real" "Bavariya"nın futbolçusunu transfer edə bilər

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