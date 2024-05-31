Мадридский "Реал" может подписать лидера "Баварии"

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как передает Report , об этом сообщает Bild.

По сведениям его источника, в услугах Киммиха заинтересован мадридский "Реал". Испанский клуб рассматривает Йозуа в качестве замены Тони Кроосу, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Киммих находится в сфере интересов "Барселоны".

Напомним, что действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн.