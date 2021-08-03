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Главный тренер ХИК: В ответном матче ожидаю сюрприза от соперника

Главный тренер ХИК: В ответном матче ожидаю сюрприза от соперника "Встреча получилась такой, какой и ожидали. "Нефтчи" - очень хорошая команда. Лаваль своим дриблингом создал нам проблемы. У нас три дня назад была игра в чемпионате. В связи с этим возникли некоторые трудности с подготовкой".
Футбол
3 августа 2021 г. 23:31
Главный тренер ХИК: В ответном матче ожидаю сюрприза от соперника
Тони Коскела

"Встреча получилась такой, какой и ожидали. "Нефтчи" - очень хорошая команда. Лаваль своим дриблингом создал нам проблемы. У нас три дня назад была игра в чемпионате. В связи с этим возникли некоторые трудности с подготовкой".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер финского ХИК Тони Коскела после ничьи в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским "Нефтчи" в Баку (2:2).

"В целом, "Нефтчи" против нас сыграл так же, как против "Динамо" и "Олимпиакоса". Жду, что будет сюрприз от соперника. Правда, мы ожидали, что вообще не пропустим в этой игре. Усталость сказалась, как на нас, так и на сопернике. Это изменило ход матча. Рад, что смогли быстро среагировать. Во втором тайме меньше атаковали, в первом получалось больше", - отметил наставник ХИК.

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Версия на азербайджанском языке HİK-in baş məşqçisi: "Cavab matçında sürpriz ola bilər"

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