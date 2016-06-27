Главный тренер французского ПСЖ отправлен в отставку

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Лоран Блан отправлен в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, вместе с 51-летним специалистом представитель Парижа распрощался и с его помощниками.

Руководство поблагодарило тренерский состав за достижения в течение последних 3 лет. Лорана Блана заменит Унаи Эмери, который приводил испанский клуб "Севилья" к победе в Лиге Европы в течение трех лет подряд.

Отметим, что ПСЖ под руководством Лорана Блана завоевала в целом 11 титулов. В прошлом сезоне они завоевали чемпионат Франции, кубок страны и кубок Лиги. Однако в Лиге чемпионов представители столицы не смогли пройти барьер 1/4 финала.