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Главный тренер «Фрайбурга»: В конце матча нам повезло

Главный тренер «Фрайбурга»: В конце матча нам повезло Произвели ротации в составе. В конце матча нам откровенно повезло
Футбол
4 ноября 2022 г. 00:50
Главный тренер «Фрайбурга»: В конце матча нам повезло

Произвели ротации в составе. В конце матча нам откровенно повезло.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер немецкого «Фрайбурга» Кристиан Штрайх, комментируя ничью в матче 6-го тура группы G Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Карабаха» в Баку (1:1).

«Мы играли против сильного соперника. Произвели ротации в составе. Соперник показал очень хороший футбол. В конце матча нам откровенно повезло. Было очень сложно. Гурбан Гурбанов провел большую работу в этой команде. «Карабах» играл в хороший футбол. Нам очень повезло, что возвращаемся домой с одним очком», - заявил Штрайх.

«Я смотрел все матчи «Карабаха» в Лиге Европы, и ему не повезло в группе. С этой игрой и менталитетом они могли пройти большой путь в этом турнире. Им не повезло, иначе играли бы в плей-офф ЛЕ.

Я не знал вашу страну до приезда сюда. У меня большая симпатия к игре «Карабаха». Я получаю удовольствие от нее. Вам особенно не повезло в раунде плей-офф Лиги чемпионов против «Виктории».

Удача в футболе играет не последнюю роль. Мы также играли против «Нанта». Из группы выходит та команда, у которой больше очков. Сегодня нам повезло больше. Я буду следить за выступлением «Карабаха» в Лиге Конференций.

В заключение выражаю благодарность за гостеприимство. «Карабах» с такой игрой обязательно добьется хороших результатов», - завершил главный тренер «Фрайбурга».

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Версия на азербайджанском языке “Frayburq”un baş məşqçisi: “Bəxtimiz gətirdi”

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