Главный тренер Фарерских островов обнародовал стартовый состав на матч с Азербайджаном

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Фарерских островов Ларс Ольсен обнародовал стартовый состав команды на матч V тура Лиги наций УЕФА с Азербайджаном, который пройдет в Баку.

Как передает Report, об этом 57-летний специалист сообщил сайту in.fo.

Главный тренер воспользуется тактической схемой 3-4-3. Главный тренер даст шанс следующим игрокам: Гуннар Нильсен в воротах, Одмар Ферье, Атли Грегерсен и Сонни Рагнар Наттестад в защите; Гилли Ролантссон Соренсен, Халлур Ханссон, Рогви Балдвинссон и Вильйормур Давидсен в средней линии; Сольви Ватнхамар, Брандур Хендрикссон Олсен и Клеминт Андрассон Олсен в нападении.

Отметим, что матч Азербайджан - Фарерские острова состоится 17 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00. В настоящее время Косово с 8-ю очками лидирует в группе. У Азербайджана 6, Фарерских островов - 4, у Мальты 2 очка.