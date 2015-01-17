Главный тренер Эдди Исрафилова отправлен в отставку

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Главный тренер испанской футбольной команды "Гранада" Хоаки Капаррос отправлен в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, этому способствовало неудачное выступление команды.

После 18 туров "Гранада" занимает в Ла Лиге 14-ю ступень. Помимо этого, "красно-белые" в 1/8 финала кубка страны прекратили борьбу, не сумев обыграть "Севилью". Пост главного тренера временно займет Хосеба Агуадойя, ранее работавший с молодежной сборной.

Отметим, что в "Гранаде" на контрактной основе выступает Эдди Исрафилов, принявший приглашение сборной Азербайджана.