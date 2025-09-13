Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Главный тренер "Бенфики": Мы должны выиграть у "Карабаха"

    Футбол
    • 13 сентября, 2025
    • 10:20
    Главный тренер Бенфики: Мы должны выиграть у Карабаха

    Португальский клуб "Бенфика" считает необходимой победу в первом матче против "Карабаха" в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание A Bola, об этом заявил главный тренер команды Бруну Лажи.

    "Нам нужно собраться и сосредоточиться на предстоящем матче. Обращаюсь к нашим болельщикам. Продолжайте нас поддерживать. Будьте здесь и на матче Лиги чемпионов. Турнир мы должны начать с победы", - сказал он.

    Отметим, что матч "Бенфика" - "Карабах" начнется 16 сентября в 23:00 по бакинскому времени.

