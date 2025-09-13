Главный тренер "Бенфики": Мы должны выиграть у "Карабаха"
Футбол
- 13 сентября, 2025
- 10:20
Португальский клуб "Бенфика" считает необходимой победу в первом матче против "Карабаха" в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на издание A Bola, об этом заявил главный тренер команды Бруну Лажи.
"Нам нужно собраться и сосредоточиться на предстоящем матче. Обращаюсь к нашим болельщикам. Продолжайте нас поддерживать. Будьте здесь и на матче Лиги чемпионов. Турнир мы должны начать с победы", - сказал он.
Отметим, что матч "Бенфика" - "Карабах" начнется 16 сентября в 23:00 по бакинскому времени.
Последние новости
11:36
Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулемПроисшествия
11:35
В село Сеидбейли Ходжалинского района отправится первая группа жителейВнутренняя политика
11:33
В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человекДругие страны
11:25
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сетиПроисшествия
11:18
Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%Бизнес
11:09
Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в УкраинеДругие страны
10:55
У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаинаПроисшествия
10:49
За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицоПроисшествия
10:47