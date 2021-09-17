Главный тренер "Базеля": "Карабах" доминировал на поле

52-летний специалист отметил, что доволен заработанным очком

"Это была очень интенсивная игра, чего мы и ждали. На поле играли команды одного уровня, но все 90 минут наш противник доминировал".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Базеля" Патрик Рахмен на пресс-конференции после матча против "Карабаха". Встреча, прошедшая в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, завершилась ничьей.

52-летний специалист отметил, что доволен заработанным очком: "Потому что от такой игры я не мог рассчитывать на что-то большее. Еще вчера я говорил швейцарским футболистам, что "Карабах" является очень сильной командой. Я не расстроен результатом, но ждал от команды большего".

Он также отметил, что "Карабах" является очень сильным противником.