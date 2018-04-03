Главный тренер "Барселоны" проинформировал о состоянии здоровья Леонеля Месси

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Футболист испанской "Барселоны" Леонель Месси примет участие на встрече с итальянским клубом "Рома" на родном поле на первом мачте 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, об этом в заявлении Futbol İtalia отметил главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

Он также заявил о вероятности участия на завтрашнем матче Серхио Бускетса: "Месси будет играть против клуба "Рома". По сравнению с предыдущими днями он чувствует себя намного лучше. Участие Бускетса под вопросом. Решение по этому поводу примут завтра. Оба являются нашими основными игроками".

Отметим, что матч "Барселона" - "Рома" состоится 4 апреля в 22:45 по бакинскому времени.